Коронавирус в Орловской области: свободными для заразившихся остались только 113 коек

3 ноября 2020: в больницах Орловской области находятся 1173 человека с коронавирусом Фото: Архив "КП"

Сегодня, 3 ноября, во время брифинга с журналистами руководитель регионального облздрава Ивана Залогина рассказал о том, что в Орловской области свободно только 113 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Глава ведомства подтвердил, что региональная система здравоохранения сейчас работает на пределе возможностей.

В больницах сейчас находятся 1173 человека, причем 14 из них 14 детей. Одновременно с этим в медицинских учреждениях увеличился расход кислорода. Однако Иван Залогин заверил – проблем с поставками не будет, пациенты, нуждающиеся в ИВЛ, будут получать кислород во время.

В настоящее время в регионе готовят дополнительные 140 мест для пациентов с коронавирусом. Их развернут в Кромской ЦРБ.