Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 ноября

Где заболело еще 128 человек и как COVID-19 распространен в Орловской области на 3 ноября 2020

В Орловской области на 3 ноября 2020 года подтверждено еще 128 случаев заражения коронавирусом. Региональный оперштаб опубликовал обновленную карту распространения COVID-19. Рассказываем, где выявлены новые случаи заболевания.

За сутки заболевание подтвердилось у 79 жителей Орла, у 19 человек из Орловского района, 11 – в Ливенском районе (вместе с райцентром), 5 – в Новодеревеньковском, 4 – в Малоархангельском, 3 – в Колпнянском, 2 – в Свердловском, по 1- в Дмитровском, Верховском, Должанском, Знаменском и Сосковском районах.

За весь период распространения COVID-19 в Орле заболели 6390 человек, в Орловском районе - 1406, в городе Мценске и Мценском районе - 739, в Ливнах - 638, в Урицком районе – 352, в Болховском районе - 307, в Ливенском районе – 315 и в Дмитровском районе – 252. Эти районы стали лидерами по заболеваемости.

Менее двухсот заразившихся в следующих районах: 183 – в Новодеревеньковском, 167 – в Хотынецком, 165 – в Свердловском, 156 – в Малоархангельском, 144 – в Покровском, 140 – в Кромском, 135 – в Колпнянском, 133 – в Залегощенском и 108 − в Верховском.

Есть районы, в которых заболело менее сотни человек. Так в Должанском районе заразились за весь период пандемии 94 человека, 91 – в Новосильском, 90 – в Глазуновском, 85 – в Шаблыкинском районе, 80 − в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 60 – в Сосковском районе, 37 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.

Мы следим за развитием ситуации.