В Орле отремонтируют символ города и высадят живые изгороди Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Топиарная фигура орла, когда-то украшавшая привокзальную площадь, а теперь въезд в 909-й квартал, дождалась ремонта. Символ города должны привести в порядок до 29 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подрядная организация «Содружество» заменит пришедшие в негодность и обсыпавшиеся элементы отделки. Использоваться для этого будут березовые или ивовые ветви трех размеров. Предварительно их обработают от гниения и воспламенения.

Кроме того, этой же организации предстоит высадить живую изгородь возле памятника Ивану Грозному (100 саженцев бирючины европейской), на кольце Раздольной улицы (390 кустов лапчатки желтой, 720 штук бирючины европейской и 40 штук спиреи Ваннгутта) и на кольце Ливенской улицы (300 кустов снежноягодника).

На проведение озеленения и ремонт топиарной фигуры выделено 510 тысяч рублей.