Аварийный дом на Кромском шоссе в Орле планируют отремонтировать

18 сентября в доме был введен режим повышенной готовности. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле планируют отремонтировать аварийный жилой дом с 57-летней историей. Здание общежития на Кромском шоссе разрушается прямо на глазах, однако о расселении речь пока не идет.

Напомним, состояние дома №15 уже много лет вызывает опасения у жильцов: то штукатурка сыпется, то трещины пойдут, то кирпичная кладка начала разрушаться.

18 сентября в доме был введен режим повышенной готовности, а жильцам предложили временно переселиться в гостиницу «Русь». Эксперты зафиксировали в здании новые следы разрушения - отслоение керамической плитки от стен и течи в санузлах на 2-м, 3-м и 4-м этажах.

В настоящее время подрядная организация «Стройпроект» приступил к разработке проектной документации по выборочному капитальному ремонту несущей части дома.

- В течение 40 календарных дней пройдет обследование аварийной зоны и будет определена динамики развития деформаций. Кроме того, подрядчику предстоит выполнить комплекс неотложных аварийно-восстановительных работ. Средства на разработку проектной документации в размере 400 тысяч рублей выделены из резервного фонда городской администрации, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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