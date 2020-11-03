Коронавирус в Орловской области: 18% инфицированных переносят болезнь бессимптомно

В Орловской области снизилось проявление COVID-2019 в форме внебольничных пневмоний Фото: Архив "КП"

В понедельник, 2 ноября, в Орле состоялось заседании регионального оперативного штаба. В центре внимания ситуация с распространением коронавируса и его клиническими проявлениями.

По данным озвученным руководителем Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александром Румянцевым, в регионе снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Всего на прошлой неделе они были зарегистрированы в 481 случае, что на 23,7% меньше показателя предыдущей недели.

При этом у заболевших COVID-2019 заболевание проявилось в форме внебольничной пневмонии в 104 случаях, что на 75 случаев меньше предыдущей недели. Чаще всего коронавирус по-прежнему проявляется в виде ОРВИ (60,9% случаев).

- В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 21,1%. На долю бессимптомных форм приходится 18%, - рассказал Александр Румянцев.