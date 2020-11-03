Орловскую прокуратуру попросили проверить качество ремонта дорог в Кромском районе

Жители двух деревень так и не увидели долгожданной благоустроенности. Фото: ОНФ Орловской области

В Орловской области подходят к концу работы по ремонту дорог. Однако далеко не все остались довольны их качеством. Жители деревень Хлопово и Ретяжи в Кромском районе пожаловались на итоги благоустройства в ОНФ.

Общественники выехали на место и выявили нарушения в толщине слоя щебня и песка, которыми производилась обсыпка. Эксперты пришли к выводу, что в осенне-зимний период они легко будут размыты. В связи с этим региональное отделение Общероссийского народного фронта направило обращение в прокуратуру.

- Как мы видим, подрядчик не выполняет требования, которые заявлены в проектно-сметной документации. В связи с этим мы просим прокуратуру подключиться к этому вопросу и провести необходимые мероприятия. Эти дороги – единственный всепогодный подъезд к населенным пунктам. Этот вопрос касается будущего Хлопова и Ретяжей: если будет дорога, то жители здесь останутся, а если нормального подъезда не будет, люди начнут уезжать, – подчеркнула Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.