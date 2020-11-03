Нарушение масочного режима обошлось орловцам в 317 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области нарушителям санитарно-эпидемиологических правил и ограничений по коронавирусу обошлись в копеечку. Жители региона получили штрафы на общую сумму 317 тысяч рублей.

Районные суды вынесли 17 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение масочного режима. Только в пяти случаях орловцам удалось отделаться предупреждением.

Кроме того, с 27 октября по 2 ноября прошло почти 9 тысяч проверок в различных организациях и 40 проверок на ярмарках выходного дня. Результатом стало выявление 131 нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Отдельная тема – не соблюдение масочного режима в транспорте.

- С 30 октября по 1 ноября за отсутствие средств индивидуальной защиты в отношении водителей общественного транспорта и пассажиров собрано 22 материала о правонарушениях, - рассказал 2 ноября на заседании оперштаба Алексей Субботин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.