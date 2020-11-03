В Мценске 43-летний мужчина, переходивший дорогу, попал под машину. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В Мценске в ДТП пострадал 43-летний мужчина, переходивший дорогу на Колхозной улице. Авария произошла в 18.20 вечера 2 ноября.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области, в то время, когда пешеход в зоне видимости перекрестка переходил проезжую часть, 22-летний водитель «ВАЗ 21102» ехал в сторону Красноармейской улицы. Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии пешеход получил травмы.