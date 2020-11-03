Коронавирус в Орловской области: среди заболевших стало больше детей

COVID-19 все чаще регистрируют у дошколят и школьников до 14 лет Фото: Архив "КП"

Среди заболевших коронавирусом в Орловской области стало больше детей. Такую информацию озвучили в понедельник, 2 ноября, на заседании регионального оперштаба. COVID-19 все чаще регистрируют у дошколят и школьников до 14 лет.

По информации руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, за последнюю неделю доля детей в общей структуре заболеваемости COVID-19 составляет 14,8% (ранее 11,5%).

- Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 91% приходится на взрослых и 9% на детей в возрасте до 17 лет включительно. За последнюю неделю зарегистрировано 32 семейных очага COVID-19 с количеством инфицированных – 71 человек, - рассказал Александр Румянцев.