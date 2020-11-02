Жители поселка Кромы получили подарок от Мираторга

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Стадион доступен для всех жителей Кромского района. Он включает футбольную площадку, хоккейный корт, дорожки для бега и для прыжков в длину. Установлены новые раздевалки и трибуны с навесами, проведено освещение.

Это второй спортивный объект, который «Мираторг» построил в области. В 2018 году появился спортивно-оздоровительный комплекс для школьников Шаблыкинского района, а в 2021 году - построят еще один в Дмитровском районе.

- Социальная политика – важная составляющая деятельности агрохолдинга. Компания развивает социальную инфраструктуру в регионах присутствия, внимательно прислушиваясь к пожеланиям жителей. На стадионе созданы все условия для занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни, что актуально для кромчан всех возрастов, а особенно детей и молодежи, - подчеркнули в пресс-службе «Мираторга».

Напомним, предприятие агрохолдинга как социально ответственная компания было признано победителем конкурса «Социальный агросектор Орловской области ТОП-12». Наш регион - один из важнейших для реализации стратегии компании по наращиванию производства качественной мясной продукции с высоким экспортным потенциалом. Здесь реализуются проекты мясного скотоводства, растениеводства и производства кормов, часть межрегионального проекта по производству свинины.