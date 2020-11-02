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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: на лекарства для заболевших выделят почти 28 миллионов рублей

На бесплатные медикаменты смогут рассчитывать пациенты с коронавирусом, лечащиеся дома
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный центр выделит Орловской области 27,6 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ.

На бесплатные медикаменты смогут рассчитывать пациенты с коронавирусом, лечащиеся дома под наблюдением врачей.

- Для профилактики болезни и развития осложнений таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области