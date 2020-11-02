Орловские городские фонтаны начали готовить к зиме. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле началась подготовка фонтанов к зиме. Чтобы они хорошо пережили холода, их очистят и закроят специальными саркофагами. Городские власти уже нашли подрядчика, который выполнит эти работы. Им станет ООО «Техспецкомплект».

Рабочие уже укрыли фонтаны на бульваре Победы, площади Содружества и в сквере «Юность». Сейчас они продолжают работы в технических помещениях. На очереди остался фонтан в Городском парке культуры и отдыха.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, фонтаны планируется расконсервировать в период с 10 по 22 апреля 2021 года.