Коронавирус в Орловской области: работники старше 65 лет могут взять больничный до конца года

Работники старше 65 лет могут взять больничный до конца года

Орловцы в возрасте 65 лет и старше вновь могут продлить оплачиваемый больничный для того, чтобы оставаться в самоизоляции до конца 2020 года. Главное условие - работники на период действия больничного должны соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания.

Не распространяется действие больничного и на тех, кто работает в дистанционного формате или находится в отпуске. Согласно указу губернатора новые периоды самоизоляции для работающих пенсионеров следующие: с 1 ноября по 8 ноября, с 9 ноября по 22 ноября, с 23 ноября по 6 декабря, с 7 декабря по 20 декабря и с 21 декабря по 31 декабря.

- Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в ФСС. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Достаточно уведомить о своем решении работодателя любым удобным способом, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.