Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 2 ноября Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 2 ноября 2020 года подтверждено еще 130 случаев заболевания коронавирусом среди населения. Региональный оперштаб опубликовал обновленную карту распространения COVID-19. Рассказываем, где выявлены новые случаи заболевания.

За сутки в Орле подтвердилось рекордное число заболевших - 81, в Орловском районе заразилось еще 17 человек, в Ливенском районе – 9, в Покровском районе – 5, в Должанском районе -4, в Малоархангельском – 3, в Дмитровском – 2, в Урицком, Новодеревеньковском, Хотынецком, Свердловском, Залегощенском, Колпнянском, Шаблыкинском, Знаменском и Троснянском районах – по 1.

За весь период распространения COVID-19 по области больше всего человек заболело в Орле - 6311 жителей, 1387 человек заболели в Орловском районе, 739 – в городе Мценске и Мценском районе, 631 – в Ливнах, 352 – в Урицком районе, 307 – в Болховском районе, 311 − в Ливенском районе, 251 – в Дмитровском районе, 178 – в Новодеревеньковском районе, 167 – в Хотынецком районе, 163 – в Свердловском районе, 152 – в Малоархангельском районе, 144 – в Покровском районе, 140 – в Кромском районе, 133 – в Залегощенском районе, 132 – в Колпнянском районе и 107 − в Верховском районе.

Есть районы, в которых заболело менее сотни человек. Так в Должанском районе заразились за весь период пандемии 93 человека, 91 – в Новосильском районе, 90 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 79 − в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 59 – в Сосковском районе, 37 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.

Мы следим за развитием ситуации.