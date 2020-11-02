Орловские полицейские помогли дезориентированной пенсионерке Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские пришли на выручку пожилой женщине, забывшей дорогу назад. Прилично и аккуратно одетая пенсионерка потерялась сегодня утром в районе Богоявленского храма и Торговых рядов.

Женщина не помнила, кто она и где находится. Поначалу она даже была убеждена, что в Москве. Пенсионерка беспомощно оглядывалась по сторонам, не зная, как быть дальше. В этот момент ее увидела сотрудница полиции, которая сообщила коллегам о том, что человеку нужна помощь.

Вскоре на подмогу приехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка попытались успокоить женщину. Постепенно она вспоминала свое имя.

- По имеющейся информации сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы установили адрес проживания орловчанки. К этому времени подоспели и медики, которым полицейские передали дезориентированную пенсионерку, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.