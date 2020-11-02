Юрий Парахин принес присягу и вступил в должность мэра Орла. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 2 ноября, в большом зале администрации Орла прошла церемония вступления в должность нового мэра. Юрий Парахин, единогласно избранный депутатами горсовета, принес присягу и поклялся всемерно способствовать развитию облцентра.

Затем новому мэру вручили символичный ключ от города и удостоверение мэра.

- Впереди большая работа по благоустройству города, строительству дорог, переселению граждан из ветхого фонда, решению транспортных проблем. Наша задача — продолжать развитие города с учетом современных тенденций, при этом сохранить исторический облик. Свою работу я планирую строить, опираясь на опыт и знания специалистов, учитывая мнение горожан, - заявил Юрий Парахин.

Среди участников церемонии оказались первые лица города и области. Среди них и недавно излечившийся от коронавируса Андрей Клычков.