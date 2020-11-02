В Мценске водитель «ВАЗа» учинила ДТП, не уступив дорогу иномарке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В воскресенье, 1 ноября, в Мценске произошла авария, в которой пострадала 66-летняя женщина. ДТП случилось в 12.40 на перекрестке на улице Гагарина.

45-летняя водитель «ВАЗ 21074» ехала стороны улицы Красноармейской и собиралась поворачивать налево. В этот же момент в прямом направлении по равнозначной дороге ехал автомобиль «ХЕНДЭ». Женщина не уступила дорогу, в итоге столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП пассажирка «ВАЗ 21074» получила травмы и госпитализирована, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.