В Орле очистили от мусора почти 12 километров берегов рек. Фото: Архив "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

31 октября в Орле закончился экологический месячник, в котором принимали участие более двух тысяч человек. Результат - вывезено 771 кубических метров отходов и ликвидировано 11 несанкционированных свалок.

По данным пресс-службы администрации Орла, в областном центре от мусора очистили 14,7 га территорий зеленых зон и 11,8 км берегов рек, а также более 141 тысячи квадратных метров улиц, 219 тысяч квадратных метров дворов и почти 60 км улично-дорожной сети.

Кроме того, до первых заморозков продолжится высадка саженцев деревьев. Зеленый фонд города уже пополнился на 851 дерево и 230 кустарников. Всего городские власти планируют высадить около трех тысяч саженцев, в том числе тысячу новых деревьев в парке Победы.