Орловский суд разберет дело о краже 874 початков кукурузы и взятке полицейскому

Орловский суд разберет дело о краже 874 початков кукурузы Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет 52-летний житель Кромского района. Мужчине инкриминируют покушение на кражу и попытку дать взятку полицейскому. Так обернулась для него «прогулка» по чужому кукурузному полю.

Инцидент произошел два месяца назад. Орловец похитил с поля сельхозпредприятия 874 початка кукурузы на общую сумму более 34 тысяч рублей. Однако далеко уйти мужчина не смог, его заметили полицейские.

Уже в ходе проведения доследственной проверки воришка предложил одному из полицейских взятку - 15 тысяч рублей, чтобы «замять» ситуацию. Но тот от денег отказался, а орловцу прибавилась еще одна статья.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.