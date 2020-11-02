Ночь искусств в Орле: «Свободное пространство» подарит зрителям пять спектаклей

Ночь искусств-2020 в театре «Свободное пространство»

Орел готовится к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет под лозунгом «Искусство объединяет». Учреждения культуры уже готовы порадовать орловцев интересными программами.

В частности, заядлых театралов ждет встреча-онлайн с любимыми спектаклями. Театр «Свободное пространство» подготовил ТОП-5 постановок, которые когда-то блестели на его сцене.

Начнется показ спектаклей 3 ноября в 20.00. Первой зрители смогут увидеть музыкально-пластическую притчу «БЕЛЫЙ КЛЫК» (автор либретто и режиссер Александр Михайлов). Затем, уже в 21.00, участников акции ждет мюзикл «ИИСУС» в постановке заслуженного артиста Украины Олега Николаева.

В 22.30 для просмотра станет доступна театральная фантазия «ФИАЛКА МОНМАРТРА» (режиссер – Игорь Власов).

Уже глубокой ночью, 4 ноября, зрители смогут погрузиться в историю музыкальной комедии «РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО» (режиссер Александр Михайлов). Начало ровно в час ночи.

Завершит «ночь искусств» история, в которую трудно поверить «БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ» (режиссер лауреат Государственной премии Геннадий Тростянецкий). Начало в 3.30.

- Это уникальная возможность еще раз увидеть наши спектакли: всплакнуть, посмеяться, насладится пластикой, игрой и голосами любимых артистов. Всю ночь с 3 на 4 ноября в группе театра в соцсетях, мы будем выкладывать ссылки на спектакли. Полное погружение в театр обеспечено, - обращаются к орловцам сотрудники театра «Свободное пространство».