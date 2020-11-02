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Ремонт Красного моста в Орле: власти изменили формат поиска подрядчика

Найти организацию, которая возьмется за реконструкцию, предстоит до 30 ноября
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Ремонт Красного моста в Орле. Когда ждать подрядчика?

Ремонт Красного моста в Орле. Когда ждать подрядчика?

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовала очередная попытка найти подрядчика для ремонта Красного моста. Новый тендер объявили 30 октября. Его итоги станут известны 11 ноября.

Напомним, ранее было уже шесть аукционов. Все они были признаны не состоявшимися из-за отсутствия желающих или всего одной поданной заявки. При этом сроки начала ремонта уже все ближе. Подрядчик должен выйти на объект не позже 30 ноября 2020 года и закончить реконструкцию до ноября 2022 года.

На этот раз тендер решили провести в формате «запроса предложений в электронной форме». Общая стоимость работ по-прежнему 1 496 764 974,15 рубля (начальная цена).

Реконструкция Красного моста в Орле