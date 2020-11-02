В Орле временно ограничат движение транспорта из-за сноса деревьев Фото: Архив "КП"

10 и 11 ноября в Орле будет временно введено ограничение движения транспорта на ряде улиц Советского и Заводского районов. В эти дни здесь начнется обрезка и снос аварийных деревьев.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, работы будут вестись на пересечении улиц Октябрьской и 60-летия Октября. Здесь движение ограничат 10 ноября с 9 до 10 ноября.

11 ноября с 9 до 12 часов деревья будут обрезать возле дома №2 по улице Солдатской (Заводской район).