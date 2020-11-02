В Орле задержали наркоторговца с «синтетикой» Фото: Архив "КП"

В Орле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали торговца запрещенными веществами. 32-летний мужчина оказался причастен к сразу нескольким фактам покушения на сбыт наркотиков.

Житель Северного района облцентра попался в поле зрения полицейских во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. При нем было обнаружено порошкообразное вещество. Экспертиза показала – синтетический наркотик массой 35 граммов.

Однако затем выяснилось, что это мужчина уже успел сделать «закладки» на территории города. В них оперативники обнаружили еще три свертка с наркотиками массой 2,5 граммов.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время он задержан, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.