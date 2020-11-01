Орловчанка осталась без покупок, положив их в камеру хранения ТЦ

Орловчанка осталась без покупок, положив их в камеру хранения Фото: Архив "КП"

Поход за обновками в торговый центр в Заводском районе обернулся для орловчанки неприятной историей: купленную ей одежду похитил неизвестный мужчина. Все началось с того, что она оставила пакет с покупками в ячейке для хранения и пошла за продуктами.

Вернувшись через 20-30 минут, женщина обнаружила дверцу ячейки открытой. Новых вещей в камере хранения уже не было. Расстроенная орловчанка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Похититель попал в кадр. Им оказался 48-летний орловец, ранее неоднократно совершавший мелкие правонарушения. Как выяснилось, на этот раз он украл женскую одежду и продал первой попавшейся незнакомке.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Гражданин не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.