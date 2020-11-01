Под Орлом дольщики начали получать ключи от квартир в «Первом»

Микрорайон-долгострой доделывают после вмешательства прокуратуры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловском районе участники долевого строительства начали получать долгожданные ключи от своих квартир в микрорайоне «Первый». Многолетняя история сдвинулась с места. Дома №3 и №11 по Орловской улице достроили и сдали в эксплуатацию.

Напомним, микрорайон в деревне Образцово, в нескольких километрах от облцентра оказался в центре внимания еще несколько лет назад. Отчаявшиеся дольщики даже записывали видеобращения к Президенту Владимиру Путину.

Затем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере). Контроль за ходом строительства взяла на себя прокуратура.

- В настоящее время осуществляется выдача ключей от квартир дольщикам жилого дома №11 по улице Орловской деревни Образцово. Работа в этой сфере продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.