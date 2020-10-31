В Орловском районе ремонт дороги в Хардиково завершат к концу года

В Орловской области продолжается ремонт дорог. На ряде объектов подрядчики приступили к реализации контрактов на 2021 год. Досрочно планируют сдать дороги в селе Платоново и в деревне Хардиково Орловского района.

В общей сумме подрядная организация ООО «Дорстрой57» уже уложила здесь более 3 километров обновленного дорожного полотна. На ремонт направлено более 24,4 млн рублей.

- На сегодняшний день на объекте производится подсыпка щебеночным материалом обочин, устройство тротуаров и установка освещения вдоль автомобильной дороги. Работы планируется завершить до конца 2020 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.