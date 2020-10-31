В Орловской области мужчина на тракторе утонул в реке

В Орловской области водитель трактора утонул в реке. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В четверг, 29 октября, в поселке Сторожище Дмитровского района погиб 51-летний мужчина. Его тело обнаружили в реке Нерусса.

ЧП произошло в районе четырех часов дня. На месте происшествия работали сотрудники 18-ой пожарно-спасательной части. По предварительным данным пресс-службы МЧС России по Орловской области, водитель трактора не справился с управлением и допустил опрокидывание в реку. Спастись мужчине не удалось.

В настоящее время Следственный комитет уже проводит доследственную проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

- Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.