Коронавирус в Орловской области: временно приостановлены медосмотры, плановая госпитализация и диспансеризация

Временно приостановлены медосмотры, плановая госпитализация и диспансеризация Фото: Архив "КП"

В больницах Орловской области временно приостановлено проведения медицинских осмотров, плановая госпитализация и диспансеризация. Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора. Приостановлено оказание вышеуказанных медицинских услуг с 29 октября 2020 года.

- Кроме того главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области поручено временно приостановить оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Орловцев, которым нужна экстренная медицинская помощь, госпитализируют.

Напомним, оперативный штаб принял решение продлить ограничительные меры по коронавирусу до конца 2020 года. Это означает, что масочный режим, социальная дистанция и особые правила работы учреждений общепита и других мест массового посещения сохранятся до 31 декабря.