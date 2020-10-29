В Орле полиция устанавливает личность погибшего под поездом мужчины

.

В Орловской области транспортная полиция устанавливает личность мужчины, погибшего под колесами поезда. Трагическое ЧП произошло 17 октября на 399 километре перегона «Орел – Становой Колодезь».

Приметы погибшего следующие: на вид 60-70 лет, европейская внешность, рост примерно 168 см, седой, короткая стрижка-ежик. Из особых примет металлические зубы - на верхней челюсти из металла желтого и цвета. Одет на момент смертельного ЧП он был в черную куртку, черныет спортивные штаны, черную кепку, кроссовки черные с белой надписью сбоку, рубашку в бело-голубую клетку. С собой у него был черный рюкзак.

- Если Вы узнали данного человека, просьба позвонить в отдел уголовного розыска ЛО МВД России на станции Орел по телефонам: 8-920-283-50-71, 8-980-36-83-57, 46-77-67 – или сообщить в дежурную часть линотдела по телефону (4862) 73-56-58, - обращаются к орловцам в Линейном отделе МВД России на станции Орел.