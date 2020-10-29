Под Орлом легковушка врезалась в мотоцикл, байкер пострадал

Мотоциклист не ушел от столкновения с легковушкой Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом водитель мотоцикла пострадал в ДТП. Легковая иномарка спровоцировала столкновение, не уступив дорогу двухколесному транспорту.

Авария произошла на трассе М2 "Крым" накануне, 28 октября. В начале пятого часа вечера 33-летний водитель за рулем машины "Шкода Октавиа" выезжал на трассу со второстепенной дороги. В этот момент по главной, со стороны Белгорода в сторону Москвы, ехал 29-летний мотоциклист. Авто не уступило ему, произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах региона 6 аварий. В других, кроме описанной выше, обошлось без пострадавших и жертв.