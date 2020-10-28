Ночь искусств-2020 в Орле: Бунинка ждет гостей на онлайн-квест

Фото: Вячеслав Коваленко Фото: Архив "КП"

На грядущей неделе Орел присоединится к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств». Одной из площадок для увлекательного и культурного досуга станет областная библиотека Бунина.

В этом году «Ночь искусств» здесь посвятят классику-юбиляру, чье имя и носит библиотека. Гостей праздника ждет премьерный показ и онлайн-обсуждение видеофильма «Бунин и музыка», а также новый библиоквест «Загадки Ивана Бунина» на официальном сайте учреждения.

В квесте могут поучаствовать все желающие, как индивидуально, так и целой командой. Главное, заранее отправить заявку на biblioquest-2016@ya.ru.

- Участники будут передвигаться от отдела к отделу и выполнять предложенные задания. Тот, кто быстрее и правильнее выполнит все задания – получит приз, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

КОГДА? ГДЕ?

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3 ноября (вторник):

18:00 - показ видеофильма.

19:00 - библиоквест