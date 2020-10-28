Права орловских предпринимателей в 2020 году нарушили 600 раз

В 2020 году в Орловской области зафиксировали 600 нарушений прав предпринимателей. Как обстоит дело с их восстановлением главный прокурор региона Владислав Малкин рассказал в ходе тематической онлайн-встречи «Доброе утро».

Нарушения прав представителей бизнес-сообщества коснулись не только всевозможных проверочных мероприятий, но и долгов за выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам.

На данный момент внесено уже порядка 400 актов прокурорского реагирования, а к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 218 должностных лиц. Кроме того, по материалам одной из проверок возбуждено уголовное дело.

- На основании материалов прокурорской проверки по фактам заключения муниципальными учреждениями Орла муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными денежными средствами, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование уголовного дела и принятие по нему законного процессуального решения находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

В целом в 2020 году после вмешательства ведовства предприниматели получили свыше 500 миллионов рублей задолженности.