Коронавирус в Орловской области: восемь депутатов облсовета переболели COVID

Восемь депутатов облсовета переболели COVID Фото: Архив "КП"

В Орловской области коронавирусная инфекция ударила по руководящему составу региона. Заболели губернатор, спикер облсовета Леонид Музалевский и вице-спикер Михаил Вдовин, а также глава горсовета Василий Новиков.

По данным приведенным пресс-службой регионального заксобрания, с начала 2020 года COVID-19 переболели 8 парламентариев. В настоящее время на больничным находятся двое. Леонид Музалевский проходит амбулаторное лечении, а Михаил Вдовин находится в стационаре. В их отсутствие руководство облсоветом перешло к председателю комитета по строительству и ЖКХ Геннадия Сафонова.

Депутатов и сотрудника регионального парламента старше 65 лет и всех контактировавших с заболевшими отправили на «дистанционку». Остальные работают по сменному графику.

- Полностью перевести облсовет в режим онлайн не представляется возможным. Однако в целом ситуация находится под контролем. Считаю важным отметить, что в настоящее время разработаны проекты, позволяющие проводить заседания дистанционно. Учитывая текущую ситуацию, нужно быть готовыми ко всему, — цитирует Леонида Музалевского пресс-служба облсовета.