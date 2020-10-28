В Северном районе Орла отремонтируют дорогу в Межевом переулке

В конце года в Орле решили отремонтировать дорогу в Межевом переулке (Северный район). Городская администрация уже нашла подрядчика и планирует заключить с ним контракт в начале ноября.

Аукцион на проведение работ выиграла фирма «Каскад». На замену асфальтового покрытия организации дадут 50 календарных дней и 639,7 тысяч рублей.

- Заменить предстоит 374,5 кв.м асфальтового покрытия. Перед ремонтом подрядчик установит знаки, обозначающие зону проведения работ, места для прохода переходов и движения автомобилей, а по окончании работ очистят территорию от строительного мусора, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.