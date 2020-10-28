В Орле почтят память погибших в годы политических репрессий. Фото пресс-службы губернатора

В пятницу, 30 октября, в Орле почтят память погибших в годы массовых политических репрессий. Центром траурных мероприятий станут территория возле памятников генералу Горбатову, авиаконструктору Поликарпову и на окраине Медведевского леса.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, сбор желающих принять участие в мероприятиях пройдет в 9.45 возле гостиницы «Русь» и на остановках «Родина» и «Микрорайон».

Напомним, 30 октября - День памяти и скорби по невинным жертвам политических репрессий.