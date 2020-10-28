Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 октября 2020

География заболевания в Орловской области на 28 октября 2020

28 октября федеральный оперативный штаб подтвердил еще 120 случая заражения коронавирусной инфекцией в Орловской области. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 в регионе на сегодняшний день.

Накануне в Орле заболевание выявили у 47 жителей облцентра, 14 жителей Хотынецкого района, по 10 человек заразились в городе Ливны и в Дмитровском районе, 9 заболевших в Орловском районе, 8- в Новодеревеньковском, 5- в Свердловском районе, по 4 – в Урицком и Покровском районах, 3- в Залегощенском районе, по 2- в Ливенском и Глазуновском районах и по одному в Болховском и Малоархангельском районе.

Таким образом, за сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 12 районах Орловской области из 24.

Индекс распространения коронавируса в Орловской области. Инфографика https://yandex.ru

В целом за все время пандемии в Орле заразилось COVID-19 5961 жителя Орла, 1300 зараженных – в Орловском районе, 722 – в городе Мценске и Мценском районе, 609 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 275 − в Ливенском районе, 244 – в Дмитровском районе, 172 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 151 – в Свердловском районе, 137 – в Кромском районе, 135 – в Покровском районе, 132 – в Малоархангельском районе, 131 – в Залегощенском районе и 128 – в Колпнянском районе

Также 97 случаев зафиксировано в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 87 – в Должанском районе, 83 – в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 76 − в Знаменском районе, 61 – в Троснянском районе, 55 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.