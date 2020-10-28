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Транспортная полиция задержала на вокзале Орла наркоторговца

Безработный мужчина решил подзаработать перепродажей «товара» из тайника
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Транспортная полиция задержала на вокзале Орла наркоторговца

Транспортная полиция задержала на вокзале Орла наркоторговца

Фото: Архив "КП"

На вокзале в Орле сотрудники транспортной полиции задержали распространителя наркотиков, планировавшего продавать «синтетику». 31-летний безработный и ранее судимый мужчина приобрел запрещенные вещества через тайник-закладку и хотел подзаработать на разовых дозах.

Подозрительного орловца заприметили сотрудники по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД. Они провели личный досмотр и обнаружили в кармане его куртки три пакетика, обмотанные изолентой. Исследование показало, что содержимое свертков - синтетический наркотик общей массой почти 2 грамма.

- Осуществить перепродажу наркотиков мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Орловцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, - сообщили «КП» в СО ЛО МВД России на станции Орел.

Отметим, по последним данным регионального УФСИН России, в орловских колониях подавляющее число осужденных отбывает срок именно за наркопреступления.

Криминал