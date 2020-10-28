В Орле нашли подрядчика, который очистит кладбища от упавших деревьев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До конца года восемь городских кладбищ в Орле очистят от упавших деревьев. Всего таких насчитали 12 штук. В ноябре к работе приступит индивидуальный предприниматель, с которым администрация облцентра заключит контракт на 130 260 рублей.

Убирать упавшие деревья будут на Наугорском, Троицком, Крестительском, Лужковском, Афанасьевском, Иоанно-Богословском, Лепешкинском и Историко-мемориальном кладбищах.

- Упавшие деревья имеют от 8 до 14 метров в высоту и свыше 32 сантиметров в диаметре. Для уборки потребуется специализированная техника. Вначале стволы распилят на фрагменты, затем вручную вынесут с кладбища и утилизируют, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.