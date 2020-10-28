Орловец на «КАМАЗе» украл с поля зерно на 250 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области нашли похитителя зерна сельхозпредприятия. Фирма из Залегощенского района закупила его во Мценском районе и планировала перевести прямо с поля. Однако в назначенное время водитель с грузом так и не появился, а на старом месте зерна уже не было.

Происшествие случилось еще в сентябре. Как выяснили сотрудники полиции, 38-летний водитель «КАМАЗа», доставлявший груз, забрал его с поля, но вместо указанного места назначения отравился в Орел и продал, выручив за чужое зерно 250 тысяч рублей. Однако потратить деньги он не успел. В гости к нему нагрянула полиция.

- На жителя Урицкого района возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.