На Карачевском шоссе в Орле началась установка уличных фонарей. Фото: региональное отделение ОНФ

На въезде в Орел и возле микрорайона «Зареченский» начали устанавливать опоры уличного освещения. Они уже появились на участке от улицы Мостовой до границ города.

Напомним, часть Карачевского шоссе долгие годы была без освещения, хотя автомобильное движение по трассе здесь очень активное. Рядом расположен дачный массив и многолюдный микрорайон, что создавала реальную угрозу для безопасности водителей и пешеходов.

В апреле 2020 года члены Общероссийского Народного фронта организовали совместный рейд с отделом ГИБДД УМВД России и представителями городской администрации. Выезд на место подтвердил необходимость установки освещения.

- Администрация города нас поддержала и начала установку уличных фонарей. Это повысит безопасность дорожного движения на данном участке, – рассказал Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.