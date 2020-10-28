60-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Фольксвагеном» под Орлом

Фото с места аварии: Госавтоинспекция Орловской области

Во вторник, 27 октября, на 54 километре автодороги Москва-Комаричи-Дмитровск произошло ДТП. Медицинская помощь понадобилась 60-летнему мужчине, управлявшему мотоциклу без водительских прав.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, столкновение мотоциклиста с автомобилем «Фольксваген Пассат» произошло примерно в девять часов утра. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, приведшие к аварии.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, - пояснили «КП» в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий.