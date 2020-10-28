Орловцы обворовали мценскую водонасосную станцию на 50 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Во Мценском районе трое местных жителей попались на крупной краже. Амчане решили поживиться легкой добычей на водонасосной станции. Действовали среди бела дня и даже вызвали к месту кражи такси.

Вернувшиеся на станцию сотрудники недосчитались сварочного аппарата и металлических изделий на 50 тысяч рублей, среди них шкафы для хранения одежды, лавка, лестница, стулья и даже раковина. Воришки ничем не побрезговали.

Как установили полицейские, на территорию они проникли сломав замок, а после погрузили добычу в прибывшее грузовое такси и отвезли в пункт приема металла.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Среди фигурантов дела трое местных жителей 22-х, 21-го и 34 лет. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.