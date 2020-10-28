Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Орловцы обворовали мценскую водонасосную станцию на 50 тысяч рублей

Воришки вывезли свою добычу на грузовом такси средь бела дня
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Орловцы обворовали мценскую водонасосную станцию на 50 тысяч рублей

Орловцы обворовали мценскую водонасосную станцию на 50 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Во Мценском районе трое местных жителей попались на крупной краже. Амчане решили поживиться легкой добычей на водонасосной станции. Действовали среди бела дня и даже вызвали к месту кражи такси.

Вернувшиеся на станцию сотрудники недосчитались сварочного аппарата и металлических изделий на 50 тысяч рублей, среди них шкафы для хранения одежды, лавка, лестница, стулья и даже раковина. Воришки ничем не побрезговали.

Как установили полицейские, на территорию они проникли сломав замок, а после погрузили добычу в прибывшее грузовое такси и отвезли в пункт приема металла.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Среди фигурантов дела трое местных жителей 22-х, 21-го и 34 лет. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.