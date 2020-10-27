Во Мценске двое пострадали при столкновении "Митсубиши" и "ГАЗели

Два человека пострадали в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске два человека пострадали при столкновении "Митсубиши" и "ГАЗели". Иномарка протаранила припаркованный микроавтобус.

Авария произошла в половине восьмого вечера в понедельник, 26 октября. 61-летний водитель ехал по улице Гагарина со стороны Красноармейской.

- В районе дома 71 по улице Гагарина он не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство "ГАЗ", которым ранее управлял водитель 37 лет. В результате ДТП оба водителя транспортных средств получили телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчин с травмами отвезли в районную больницу.