Экс-полицейские предстанут перед судом за завладение зерном

Экс-полицейские предстанут перед судом за завладением зерном Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье окажутся бывшие полицейские из Новодеревеньковского района. Экс-замначальника и начальника отделения ГИБДД, а также водитель сельхозпредприятия стали фигурантами дела о краже зерна.

В августе 2019 года полицейские обманули местного индивидуального предпринимателя и заставили выгрузить 35 тонн пшеницы на суму 280 тысяч рублей. Они ввели владельца зерна в заблуждение, сообщив ему, что в отделе полиции якобы имеется заявление о хищении и нужно провести проверку. При этом никаких документов не составлялось. Вывести груз им мог местный житель. Затем зерно было продано.

Однако на этом алчные руководители не остановились. Все с тем же водителем они похитили у сельхозпредприятия 24 тонны ярового рапса на сумму 624 тысячи рублей.

- Указанные преступления выявлены и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД. Уголовное дело по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 158 УК РФ (кража) с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.