Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 октября 2020

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 27 октября 2020 года подтвреждено еще 122 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Региональный оперштаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области.

За сутки в Орле заболело 59 человек, в Ливенском районе заразилось коронавирусом еще 18 жителей, в Орловском районе 10, в Новодеревеньковском 7, в Троснянском и Шаблыкинском по 5, в Урицком 4, в Дмитровском и Сосковском по 3, в Залегощенском, Хотынецком и Покровском по 2.

За все время наблюдения в Орле заразилось 5 914 человек, в Орловском районе 1291, в Ливенском 872, в Мценском, в Урицком 340 , в Болховском 300, в Дмитровском 234, в Новодеревеньковском 164, в Свердловском 146, в Кромском 137, по 131 – в Малоархангельском и Покровском районах, по 128 – в Залегощенском и Колпнянском, в Верховском 97, в Новосильском 90, в Должанском 87, в Глазуновском и Шаблыкинском по 81 заболевшему, в Знаменском 76, в Троснянском 61, в Сосковском районе 55, в Краснозоренском 36, в Корсаковском районе 28.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.