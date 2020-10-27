Орловские депутаты возмутились штатом двух муниципальный организаций

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Сегодня, 27 октября, в Орле состоялось очередное заседание горсовета. Одной из повесток дня стали финансовые вопросы и рост расходов. Депутаты предложили устроить проверку в двух муниципальных организациях - Управлении капитального строительства и Управлении коммунальным хозяйством.

По данным, озвученным на заседании, эти учреждения неправомерного увеличили свой штат из-за чего и без того бедная городская казна получила дополнительную статью расходов.

- По мнению народных избранников необходимо привлечь должностных лиц к ответственности. В указанных МКУ до конца года рекомендовано провести мероприятия по оптимизации численности сотрудников, - сообщили «КП» в пресс-службе горсовета.