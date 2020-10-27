Мемориал, зоны тихого и активного отдыха, фуд-корт: как будет выглядеть парк Победы в Орле

Проект парка Победы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился проектом изменений парка Победы. Глава регионе рассказал орловцам в социальных сетях, как изменится общественное пространство.

Проект парка Победы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Ремонт парка не без споров, но начался, а полностью благоустройство запланировали завершить в 2021 году. Главным лейтмотивом станет Победа. В ее честь появится аллея, мемориал, стела памяти. Также будет разделение зон на места активного и тихого отдыха, появится фуд-корт, площадки для занятий спортом. При этом сеть тропинок, зеленый массив обещаю сохранить.

Проект парка Победы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Обойдется благоустройство в 250 миллионов рублей, это федеральные средства.

Проект парка Победы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Хочу подчеркнуть – сама концепция развития паркового пространства рассчитана на несколько лет. Генплан будет обновляться и реализовываться пошагово, в несколько этапов. Но остов парка, его базовая часть, несущая в себе всю философию ландшафтно-парковой архитектуры и мемориально-монументального содержания, останется, - рассказал губернатор.

Проект парка Победы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Клычков отметил, что это масштабный проект, подобных которому не было на Орловщине.