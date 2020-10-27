Под Орлом пешеход шла по зебре и оказалась под колесами

Пешеход очутилась под колесами легковушки, когда переходила дорогу Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Женщина-пешеход очутилась под колесами автомобиля на дороге под Орлом. Отечественная легковушка сбила ее, когда та переходила дорогу по зебре.

Авария произошла в понедельник вечером, 26 октября. За рулем "ВАЗа" был 51-летний мужчина, он ехал по трассе М-2 "Крым" со стороны Курска в сторону Орла. Около 19 часов он проезжал в районе 391 километра. В этот же момент здесь по пешеходному переходу презжую часть пересекала 58-летняя женщина. Водитель не успел остановить автомобиль.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в областную клиническую больницу. Отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки в регионе госавтоинспекторы зарегистрировали 8 дорожно-транспортных происшествий, 3 из них с пострадавшими.