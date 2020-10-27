Орловские дольщики дождались ввода в эксплуатацию дома в «Первом» Фото: Архив "КП"

В Орловской области долгожданное новоселье смогут отпраздновать очередные дольщики, вложившие деньги в строительство. Возбуждение уголовного дела на застройщика и вмешательство прокуратуры помогло частично решить проблему с микрорайоном «Первый» в деревне Образцово.

Накануне здесь закончились работы в одном из двух проблемных домов. Застройщику выдали разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома №11 по Орловской улице.

- Сроки строительства объектов неоднократно переносились. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура осуществляет контроль строительства практически в ежедневном режиме. Работа по восстановлению правд дольщиков продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.