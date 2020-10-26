Коронавирус в Орловской области: клубы, рестораны и бары будут закрывать в 23.00

В 23.00 рестораны, кальянные, клубы, бары и подобные заведения будут закрывать свои двери Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за коронавируса вновь ограничат работу увеселительных заведений и общепита. В отличии от весны, в настоящее время закрывать их полностью не планируется, но до поздней ночи посетители теперь не погостят.

О новых ограничительных мерах, связанных с распространением COVID-19, рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в инстаграме сегодня вечером, 26 октября. Несмотря на то, что глава региона все еще переболевает коронавирусом, он вышел на связь с орловцами.

Андрей Евгеньевич рассказал, что запланировано частичное закрытие сферы услуг: в 23.00 рестораны, кальянные, клубы, бары и подобные заведения будут закрывать свои двери. Губернатор пояснил, что многие люди выпивают и забывают о социальной дистанции, поэтому решено принять подобные ограничения.

Заседание оперативного штаба, на котором тема ограничений будет обсуждаться подробнее, состоится в четверг 29 октября.

Мы следим за развитием ситуации.